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Расписание трансляций Гран-при Венгрии — 2026

Расписание трансляций Гран-при Венгрии — 2026
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С 24 по 26 июля в календаре Формулы-1 запланирован 11-й этап нынешнего сезона — Гран-при Венгрии.

Гоночный уикенд можно посмотреть на Sky Sports и в сервисе F1 TV. Для Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Будапеште покажет Setanta Sports. В России официальной трансляции не запланировано, однако «Чемпионат» проведёт текстовый онлайн, где отразит все ключевые события.

Формула-1 Гран-при Венгрии — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 24 июля:

14:30. Первая тренировка Гран-при Венгрии;
18:00. Вторая тренировка Гран-при Венгрии.

Суббота, 25 июля:

13:30. Третья тренировка Гран-при Венгрии;
17:00. Квалификация Гран-при Венгрии.

Воскресенье, 26 июля:

16:00. Гонка Гран-при Венгрии.

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