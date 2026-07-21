«Феррари» может привезти обновлённую версию крыла «Макарена» в Венгрию — AutoRacer

«Феррари» может представить обновлённую версию своего необычного заднего антикрыла, получившего в паддоке название крыло «Макарена», уже на предстоящем Гран-при Венгрии. Об этом сообщает итальянское издание AutoRacer.

По информации источника, команда из Маранелло подготовила модернизированную версию конструкции, предназначенную для трасс с высоким уровнем прижимной силы. Сообщается, что новое антикрыло получит дополнительные аэродинамические элементы (hanger flap), которые должны увеличить прижимную силу в задней части автомобиля.

При этом речь пока идёт именно о сообщении AutorRcer — официального подтверждения от «Феррари» о дебюте обновлённого антикрыла на этапе в Будапеште не поступало. Ранее сообщалось, что команда была готова использовать новую версию ещё в Спа, однако тогда её дебют был отложен.

«Крыло Макарена» стало одной из самых обсуждаемых технических новинок сезона-2026 благодаря механизму, при котором верхний элемент заднего антикрыла поворачивается почти на 270 градусов в режиме минимального сопротивления воздуху. Концепцию первой внедрила «Скудерия», после чего аналогичные решения появились у «Ред Булл» и «Макларена».