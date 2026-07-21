Дэвид Култхард вошёл в команду менеджмента Алекса Албона

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард присоединится к команде, занимающейся управлением карьерой гонщика «Уильямса» Алекса Албона. Об этом сообщает издание RacingNews365.

По информации источника, 13-кратный победитель Гран-при станет дополнительным советником тайского пилота. При этом нынешний менеджер Албона Жак Хекстолл-Смит, ранее работавший в «Ред Булл», сохранит свою должность и продолжит представлять интересы гонщика.

Отмечается, что Култхард будет делиться с Албоном своим опытом и помогать ему в принятии стратегических решений по дальнейшему развитию карьеры. Первые признаки сотрудничества уже были заметны на Гран-при Бельгии, где шотландца видели беседующим с пилотом «Уильямса» во время первой тренировки.

Култхард и Албон знакомы ещё со времён выступлений тайского гонщика за «Ред Булл», где Дэвид до сих пор является послом команды. Кроме того, их связывают прежние коммерческие проекты.