Резервный пилот «Альпин» Пауль Арон заменит Франко Колапинто на первой практике в Венгрии

Резервный пилот «Альпин» Пауль Арон заменит аргентинца Франко Колапинто в первой свободной практике Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг» в Будапеште. Для 22-летнего эстонца это будет первая сессия FP1 за «Альпин» в сезоне-2026, сообщает французская команда.

Арон уже провёл две практики за «Ауди» в этом году — в Барселоне и на «Ред Булл Ринге», где впечатлил руководство немецкой команды. Глава «Ауди» Маттиа Бинотто отметил, что Арон был «быстр с первого же круга» и «показал, на что способен».

После Гран-при Венгрии Арон продолжит работу в симуляторе «Альпин» и будет готовиться к следующим выходам на трассу в рамках обязательных сессий для молодых пилотов.