Боттас рассказал, как в «Кадиллаке» отреагировали на слухи о его замене Хертой

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас заявил, что руководство американской команды сразу связалось с ним и опровергло слухи о возможной его замене на резервного пилота Колтона Херту.

«Это часть нашего спорта. Иногда появляются заголовки, которые не имеют ничего общего с действительностью. Так уж всё устроено. Особенно сейчас, в эпоху социальных сетей: любая информация очень быстро подхватывается и моментально становится вирусной. Но самое главное — я знаю реальное положение дел. Как только появились эти слухи, команда сразу подошла ко мне и сказала: «Это абсолютно неправда». Я также прекрасно знаю свою ситуацию, поэтому отношусь к этому спокойно. В моей карьере такое происходит не впервые. Да и каждый гонщик в какой-то момент сталкивается с подобными историями. Так что для меня никакой «глупой трансферной лихорадки» нет.

Он [Колтон] помогает нам, работая на симуляторе. При этом продолжает учиться и набираться опыта в Формуле-2, так что он действительно является ценным человеком для команды. У него другой взгляд на многие вещи благодаря прошлому опыту. Он пришёл из совершенно другой гоночной категории, у него иной подход и мышление, а это может быть полезно для нас», — приводит слова Боттаса издание RacingNews365.