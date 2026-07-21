Перес назвал свои последние месяцы в «Ред Булл» токсичными и рассматривал уход из Ф-1

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес заявил, что последние шесть месяцев в «Ред Булл» были «токсичными» и он всерьёз рассматривал возможность завершения карьеры в Формуле-1.

«Мои последние шесть месяцев в «Ред Булл» были очень тяжёлыми. Даже для меня, хотя я считаю себя психологически очень устойчивым человеком. Это был действительно очень непростой и, я бы сказал, токсичный период, поэтому мне очень хотелось сделать паузу. И год вне Формулы-1 пришёлся как нельзя кстати.

Внутри команды на всех оказывалось огромное давление. Мы добились слишком больших успехов. Людям стало скучно, и они начали конфликтовать друг с другом. Но, несмотря на это, те четыре года были потрясающими.

В тот момент я не знал, захочу ли когда-нибудь вернуться. Когда я уходил из Формулы-1, то действительно думал, что на этом всё может закончиться, и был к этому готов. Я очень благодарен за возможность вернуться, но сделал бы это далеко не любой ценой», — рассказал Перес в подкасте High Performance.