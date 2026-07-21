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Мартин Брандл: Хэмилтон, вероятно, впервые в жизни был рад просто финишировать четвёртым

Мартин Брандл: Хэмилтон, вероятно, впервые в жизни был рад просто финишировать четвёртым
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл прокомментировал выступление Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бельгии.

«Для Хэмилтона этот уикенд получился крайне тяжёлым: авария на тренировке, пятисекундный штраф после инцидента с [Джорджем] Расселлом, а также момент на пит-стопе, когда он едва не сбил одного из механиков — при этом не по своей вине. За этот эпизод команда получила денежный штраф, а не спортивное наказание, поэтому Льюис, вероятно, впервые в жизни был рад просто финишировать четвёртым.

«Феррари» назвала столкновение гоночным инцидентом — что вполне ожидаемо, — и, насколько мне известно, большинство специалистов придерживались того же мнения. Однако стюарды, вероятно, располагали дополнительной информацией, поэтому назначили пятисекундный штраф, смягчив стандартное наказание в 10 секунд. Возможно, именно это лишило Льюиса места на подиуме, но это уже лишь предположение», — приводит слова Брандла издание RacingNews365.

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