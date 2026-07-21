Тед Кравиц — о трансферных интригах Ферстаппена: в «Макларене» просто нет места для Макса

Журналист Sky Sports Тед Кравиц высказался о будущем четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. По его мнению, нидерландский гонщик останется в «Ред Булл» на следующий сезон, поскольку у него нет других вариантов.

«На данный момент, я думаю, единственным возможным вариантом для него является «Макларен». Но у них сложная ситуация: команда очень довольна своими двумя гонщиками. По мнению многих, Ландо Норрис был самым быстрым пилотом на трассе в «Спа-Франкоршам». Если бы не штраф за замену двигателя и старт с 13-й позиции, он мог бы бороться с [Шарлем] Леклером и [Андреа Кими] Антонелли за победу.

У Оскара Пиастри были свои небольшие проблемы, но он по-прежнему очень доволен командой, и внутри коллектива царит гармоничная атмосфера. В «Макларене» просто нет места для Макса. Именно поэтому я думаю, что Ферстаппен останется.

Похоже, что «Макларен» — единственная реальная возможность на данный момент. В «Мерседесе», судя по всему, считают, что довольны Кими Антонелли. Они думают, что он, возможно, уже настолько же быстр, как Макс Ферстаппен. Это громкое заявление, но именно так они оценивают ситуацию. Также они считают, что Джордж Расселл на данный момент является хорошим напарником для Антонелли. Поэтому для Макса остаются два варианта: «Макларен», которого, вероятно, не будет, или продолжение выступлений за «Ред Булл». Именно поэтому я думаю, что Ферстаппен останется в «Ред Булл», — приводит слова Кравица издание GPblog.