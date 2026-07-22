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The Race: «Макларен» испытает обновлённую версию крыла «Макарена» на практике в Венгрии

The Race: «Макларен» испытает обновлённую версию крыла «Макарена» на практике в Венгрии
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«Макларен» на Гран-при Венгрии представит модифицированную версию перевёрнутого заднего антикрыла, которое команда планировала испытать на Гран-при Австрии в конце июня, но тогда оно так и не покинуло гараж, сообщает The Race.

Новинка будет протестирована в рамках первой свободной практики в Будапеште. Однако, как отмечает команда, «этот элемент не планируется полностью вводить на этом или следующем этапе в Нидерландах» (после летнего перерыва). Это означает, что дебют антикрыла в гонке может состояться не ранее Гран-при Италии в Монце в сентябре, если тесты пройдут успешно.

Обновлённое антикрыло будет представлено вместе с пакетом аэродинамических улучшений, включая новое днище и другие детали. В «Макларене» ранее заявляли, что это часть плана по «перенаправлению» развития машины от первоначальных концептуальных решений.

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