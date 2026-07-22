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Хэмилтон: самому нужно всё сделать правильно и показать в Будапеште, на что я способен

Хэмилтон: самому нужно всё сделать правильно и показать в Будапеште, на что я способен
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заявил, что рассчитывает побороться за победу уже на предстоящем Гран-при Венгрии.

«Надеюсь, что мы сможем быть конкурентоспособными. Прежде всего, на следующей неделе мне самому нужно всё сделать правильно и показать в Будапеште тот уровень, на который я способен. Мы должны приехать туда и бороться за победу.

Наш темп прогрессирует, это действительно очень обнадёживает. Команда принимает отличные стратегические решения. Мы серьёзно прибавили практически во всех аспектах нашей работы по ходу гоночного уикенда. В Спа у нас был темп, позволявший бороться за победу. Учитывая всё, что произошло, я очень благодарен, что в итоге нам удалось заработать очки», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

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