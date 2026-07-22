ФИА проведёт встречу с пилотами на фоне спорных решений стюардов в Бельгии — PlanetF1

Во время предстоящего Гран-при Венгрии ФИА проведёт встречу с пилотами Формулы-1, на которой будут обсуждаться работа стюардов и стандарты ведения борьбы, сообщает PlanetF1.

По информации источника, одной из главных тем встречи станут спорные эпизоды с участием пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бельгии. Леклер избежал наказания после манёвра в борьбе с Оскаром Пиастри, тогда как Хэмилтон получил штраф за столкновение с Джорджем Расселлом на первом круге.

Как отмечает источник, сами решения по этим эпизодам не являются основной проблемой. Гораздо больше вопросов вызывает, каким образом стюарды трактуют Международный спортивный кодекс ФИА и Руководство по стандартам вождения, поскольку оба документа оставляют пространство для различных интерпретаций.

Ожидается, что оба инцидента будут внесены в базу данных ФИА с подробным разбором причин принятых решений. Запланированная на середину сезона встреча должна помочь пилотам и представителям федерации выработать более единое понимание правил и повысить последовательность судейства в дальнейшем.