Вольф — о подходе Антонелли к работе: очень впечатляет за этим наблюдать

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что в команде не ожидали столь серьёзного прогресса от Андреа Кими Антонелли во втором сезоне итальянца в Формуле-1.

«Мы все удивлены. Первый сезон прошёл именно так, как мы и ожидали. Были яркие моменты, когда его талант проявлялся во всей красе, но были и очень тяжёлые периоды, в том числе затяжной отрезок в середине сезона, когда результаты не складывались. После зимнего перерыва, опять же, всё развивалось так, как мы предполагали. Он уже знал команду, понимал давление, требования как с технической стороны, так и с точки зрения маркетинга, также Кими был знаком с трассами, на которых нам предстояло выступать.

Но чего мы точно не ожидали, так это того спокойствия и структурированного подхода, которые он привнёс в свою работу. В случае с Кими совершенно неважно, удачной была сессия или нет. На разборе вы не увидите никакой разницы в его эмоциях. Всё предельно рационально: «В чём проблема? Как мы её решаем? Что делаем дальше?» И это что-то новое. Именно поэтому, когда он побеждает, у него не увидишь того бурного восторга, который обычно ожидаешь от 19-летнего парня.

И в то же время, когда ему не удаётся добиться результата, как было в Барселоне, где у нас возникла техническая неисправность, или даже в Сильверстоуне, он возвращается в боксы и сам говорит команде: «Это технический вид спорта, такое случается». И ему всего 19 лет! Очень впечатляет за этим наблюдать. Именно такой образ мышления и такой подход, вероятно, стали главными факторами, которые позволили его таланту раскрыться так рано в карьере», — приводит слова Вольфа RacingNews365.