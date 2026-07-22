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AutoRacer назвал главного кандидата на замену Алонсо в «Астон Мартин»

AutoRacer назвал главного кандидата на замену Алонсо в «Астон Мартин»
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс является одним из главных кандидатов на место двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в «Астон Мартин», если испанец покинет команду. Об этом сообщает AutoRacer.

Как утверждает источник, в случае ухода Алонсо именно Сайнс станет одним из основных претендентов на место в «Астон Мартин». Также сообщается, что сам испанец не до конца доволен своей нынешней спортивной ситуацией в составе «Уильямса».

При этом в контракте нынешнего пилота «Альпин» Франко Колапинто есть опция, срок действия которой истекает в ближайшие дни после Гран-при Нидерландов. Таким образом аргентинец может вернуться в «Уильямс», если там освободится место.

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