Пермейн: Цолов следующий в очереди на место в «Рейсинг Буллз»

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн заявил, что лидер чемпионата Формулы-2 Никола Цолов является следующим кандидатом на повышение в команду из Фаэнцы. При этом окончательное решение по составу пилотов на сезон 2027 года в системе «Ред Булл» примут позднее по ходу нынешнего чемпионата.

«Он выступает просто невероятно. После отличного уикенда в Сильверстоуне вышел в лидеры чемпионата. Поэтому сказать, что он находится в поле нашего зрения, было бы слишком мягко. Думаю, можно смело сказать, что именно Никола следующий в очереди.

Когда именно это произойдёт, честно говоря, не знаю. И будет неправдой сказать, что сейчас мы активно об этом думаем. Он занимается своим делом, мы занимаемся своим, а решение, перейдёт ли он в «Рейсинг Буллз», когда именно это произойдёт, уверен, будет принято позже по ходу этого года», — приводит слова Пермейна RacingNews365.