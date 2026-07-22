«20 миллионов причин». Зафнауэр — о возможном возвращении Алонсо в «Альпин»

Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о слухах про переход в коллектив пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Помню, когда он ушёл из «Альпин». Тогда мы праздновали четвёртое место в Кубке конструкторов, а он, уходя, сказал: «Не хочу выступать за команду, которая празднует четвёртое место». Вот какой он человек. Вот насколько он настоящий боец. Алонсо говорил: «Не хочу выступать за команду, которая довольна четвёртым местом. Хочу стать чемпионом мира».

Сможет ли переход в «Альпин» дать ему шанс побороться за победы? Нет. Если это всё-таки произойдёт, не знаю… Наверное, у него найдётся ещё миллионов 20 других причин сделать такой выбор», — сказал Зафнауэер в эфире подкаста High Perfomance Racing.