Определились победитель третьего этапа и новый лидер Yuka Drive Gymkhana PRO

В воскресенье, 19 июля, на территории «Ак Барс Арены» в Казани прошёл третий этап Yuka Drive Gymkhana серии PRO, который стал одним из ключевых в нынешнем сезоне. После двух этапов Аркадий Цареградцев и Алексей Шендюков делили первое место общего зачёта, поэтому результаты казанской гонки могли серьёзно изменить положение в чемпионате.

В соревнованиях приняли участие 44 пилота из России и Беларуси — это самый многочисленный состав серии PRO в сезоне-2026.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА YUKA DRIVE GYMKHANA, АРТУР ГИЛЬМАНОВ

Лучшее время квалификации второй этап подряд показал Алексей Шендюков из команды «Телеканал Драйв». Однако в финале сильнее оказался Аркадий Цареградцев из команды Fortis YUKA Первых. По ходу решающего заезда Шендюков опережал соперника, но допустил ошибку и задел препятствие, за что получил две секунды штрафа. Этим воспользовался Цареградцев, завершив заезд с результатом 1:48.575. Итоговое время Шендюкова с учётом пенализации составило 1:50.432.

Одним из ключевых эпизодов этапа также стал полуфинал с участием Максима Ахтямова. Из-за поломки задней подвески пилот не смог завершить заезд и выбыл из борьбы, остановившись в шаге от финала — на стадии ТОП-4.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА YUKA DRIVE GYMKHANA, АРТУР ГИЛЬМАНОВ

После трёх этапов чемпионата Аркадий Цареградцев (Fortis YUKA Первых) возглавляет личный зачёт с 738 очками. На второй позиции находится Алексей Шендюков («Телеканал Драйв») — 673 очка, замыкает тройку Сергей Тихоненко (Vissol Crew) — 374.

В командном зачёте первую строчку занимает Fortis YUKA Первых (963 очка). Вслед за лидером идут Drive (841), Vissol Crew (470), ТачАГа (415), Elastomeric Team (350), Adhesol (270), Petrolero (230), Буква Ю (226), Young Wave Team (224) и Школа дрифта MRE (213). Финальный этап Yuka Drive Gymkhana серии PRO в сентябре определит обладателей чемпионских титулов в личном и командном зачётах сезона-2026.