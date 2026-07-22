AutoRacer: Хорнер хотел бы получить в «Астон Мартин» роль по модели Вольфа

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предпочёл бы занять в «Астон Мартин» должность, аналогичную той, которую Тото Вольф занимает в «Мерседесе», сообщает AutoRacer.

По информации источника, «Астон Мартин» нужно определить структуру руководства. Если Эдриан Ньюи уже считается безоговорочным техническим лидером проекта, общая управленческая система команды пока остаётся неопределённой.

Отмечается, что имя Хорнера по-прежнему связывают с «Астон Мартин», однако владельцу команды Лоуренсу Строллу предстоит решить непростую задачу. Сообщается, что бывший руководитель «Ред Булл» едва ли согласится работать в структуре, где над ним будут находиться непосредственные начальники. Хорнер предпочёл бы напрямую подчиняться Совету директоров либо войти в проект в качестве совладельца, выстроив свою роль по модели, аналогичной той, которую Вольф реализовал в «Мерседесе», то есть владеть частью акций команды и являться её руководителем.