Мекис: естественно, что Ферстаппену звонят все, потому что он лучший пилот в мире

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал слухи о возможном уходе четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из команды.

«Это работает в обе стороны. Всё совершенно естественно, думаю, именно об этом вы сами писали раньше. Совершенно естественно, что Максу звонят все, потому что он лучший пилот в мире. Но точно так же, если вы топ-команда, к вам будут обращаться многие сильные гонщики. Это абсолютно нормально.

Является ли это отвлекающим фактором для нас? Не думаю. Всё наше внимание сосредоточено на том, чтобы сделать машину настолько быстрой, насколько это возможно. Тогда вы сохраните лучшего пилота в мире», — приводит слова Мекиса RacingNews365.