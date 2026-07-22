Палмер: со времён Риккардо у «Ред Булл» не было такого быстрого второго пилота, как Хаджар

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер высоко оценил выступления Исака Хаджара, сравнив француза с экс-пилотом «Ред Булл» Даниэлем Риккардо.

«В этом сезоне Исак выступает очень стабильно, но, на мой взгляд, Спа стал его лучшим гоночным уикендом. Он практически не допустил ни одной ошибки. Его умение работать на команду принесло Максу очевидную пользу. Если сравнивать, то он обеспечил Ферстаппену гораздо более эффективный слипстрим, чем Юки Цунода в прошлом году в Абу-Даби.

Но за всем этим стояла прежде всего скорость. В целом по ходу сезона он производит очень сильное впечатление своим темпом, особенно если сравнить его со всеми предшественниками, которым было крайне тяжело выступать в одной команде с Ферстаппеном. Со времён Даниэля Риккардо в 2018 году у «Ред Булл» не было второго пилота, который настолько стабильно демонстрировал бы высокую скорость. И это уже приносит команде хорошие очки», — приводит слова Палмера RacingNews365.