«Мощности меньше, чем у машин Ф-2». Берман — о нынешнем регламенте

Пилот «Хааса» Оливер Берман раскритиковал нынешний технический регламент, сравнив болиды Формулы-1 с машинами младшей серии.

«Очень тяжело. Особенно это касается силовых установок «Мерседеса»: у них совершенно другой алгоритм отдачи энергии гибридной системы, из-за этого обгонять невероятно сложно. Даже в случае с Алексом [Албоном] я был заметно быстрее, но всё равно не мог легко его пройти, потому что у них мощность распределяется совсем иначе, чем у нас.

Это очень непросто. Кроме того, значительную часть круга приходится проводить в режиме суперклиппинга, а ещё долго ехать только на двигателе внутреннего сгорания. Из-за этого мощности становится меньше, чем у машин Формулы-2. Особого удовольствия это не доставляет, но такова нынешняя реальность.

Никто из нас не доволен тем, на чём мы сейчас ездим. Это совершенно очевидно. Наше мнение не изменилось. Конечно, со временем мы привыкаем, приспосабливаемся и понимаем, что ничего не изменится, поэтому не собираемся жаловаться на это каждый гоночный уикенд. Но такие трассы, как в Спа, Сильверстоуне и Монце, к сожалению, будут ужасными ещё несколько следующих лет», — приводит слова Бермана портал GPblog.