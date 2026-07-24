Формула-1, Гран-при Венгрии — 2026: пятничные практики, онлайн-трансляция

Сегодня, 24 июля, на трассе «Хунгароринг» в Модьороде состоятся пятничные тренировки 11-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Первая сессия свободной практики начнётся в 14:30 мск, вторая стартует в 18:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции свободных практик, следить за которыми можно, перейдя по нижеприведённым ссылкам:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Венгрии Формулы-1.

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Венгрии Формулы-1.

После 11 этапов лидирует в чемпионате пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, на счету которого 204 очка. Его ближайшим преследователем является Льюис Хэмилтон из «Феррари» (159 баллов). Топ-3 замыкает напарник Антонелли Джордж Расселл (154).