15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководитель «Ред Булл» назвал Ферстаппена и Хаджара идеальным сочетанием пилотов

Руководитель «Ред Булл» назвал Ферстаппена и Хаджара идеальным сочетанием пилотов
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что в команде довольны существующим дуэтом четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена и Исака Хаджара.

«Мы также видим, как рядом с Максом стремительно прогрессирует Исак. Для нас это идеальное сочетание пилотов, и мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить этот состав», — приводит слова Мекиса RacingNews365.

Ранее в паддоке начали активно циркулировать слухи о возможном переходе Ферстаппена в другую команду, чаще всего назвался «Макларен». Сообщалось, что при этом австралийский пилот Оскар Пиастри перешёл бы на место нидерландца. Однако руководители британской команды Андреа Стелла и Зак Браун опровергли эту информацию.

Материалы по теме
Зачем Ферстаппену бросать «Ред Булл» ради «Макларена»? Переходить нельзя остаться
Зачем Ферстаппену бросать «Ред Булл» ради «Макларена»? Переходить нельзя остаться
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android