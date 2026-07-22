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Экс-пилот Ф-1: для «Ред Булл» появились отличные новости после Гран-при Бельгии

Экс-пилот Ф-1: для «Ред Булл» появились отличные новости после Гран-при Бельгии
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Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер считает, что после Гран-при Бельгии у «Ред Булл» появились серьёзные поводы для оптимизма.

«Отличная новость для «Ред Булл» заключается в том, что теперь команда выглядит конкурентоспособной на самых разных трассах, каждая из которых предъявляет к болиду совершенно разные требования. В первой части сезона оба пилота страдали из-за недостатка прижимной силы, а также из-за серьёзных проблем со стабильностью баланса машины, причём не только по ходу круга, но даже в отдельных поворотах.

Теперь же кажется, что команда нашла свой ритм. В Спа она сразу же начала уикенд с очень высокого темпа уже с первых кругов практики, хотя именно на этой трассе длинные скоростные повороты особенно ярко выявляют любые недостатки в управляемости машины», — приводит слова Палмера Raingnews365.

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