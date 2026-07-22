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Ферстаппен поделился ожиданиями от последнего гоночного уикенда перед летним перерывом

Ферстаппен поделился ожиданиями от последнего гоночного уикенда перед летним перерывом
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен перед Гран-при Венгрии подвёл итоги предыдущего этапа в Бельгии, где он финишировал третьим, и поделился ожиданиями от предстоящей гонки на «Хунгароринге».

Формула-1 2026. Этап 10, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:24:42.479
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+1.952
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.586

«Гонка в Спа стала для нас позитивной. На протяжении всего уикенда всё складывалось довольно гладко, и было приятно завоевать 130-й подиум вместе с командой.

Впереди этап в Венгрии — последняя гонка перед летним перерывом, поэтому нужно выложиться по максимуму. Это совершенно другая трасса с иной конфигурацией по сравнению со Спа, и нам предстоит понять, как всё будет работать, а также добиться оптимальных настроек машины.

Очень многое зависит от того, как начинается уикенд, поэтому надеюсь, что мы сразу войдём в нужный ритм и сможем быть максимально конкурентоспособными. Интересно посмотреть, на что мы будем способны в Венгрии. Там нас всегда отлично поддерживают болельщики, и мы с нетерпением ждём возвращения», — приводит слова Макса пресс-служба команды.

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