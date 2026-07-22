Ферстаппен поделился ожиданиями от последнего гоночного уикенда перед летним перерывом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен перед Гран-при Венгрии подвёл итоги предыдущего этапа в Бельгии, где он финишировал третьим, и поделился ожиданиями от предстоящей гонки на «Хунгароринге».

«Гонка в Спа стала для нас позитивной. На протяжении всего уикенда всё складывалось довольно гладко, и было приятно завоевать 130-й подиум вместе с командой.

Впереди этап в Венгрии — последняя гонка перед летним перерывом, поэтому нужно выложиться по максимуму. Это совершенно другая трасса с иной конфигурацией по сравнению со Спа, и нам предстоит понять, как всё будет работать, а также добиться оптимальных настроек машины.

Очень многое зависит от того, как начинается уикенд, поэтому надеюсь, что мы сразу войдём в нужный ритм и сможем быть максимально конкурентоспособными. Интересно посмотреть, на что мы будем способны в Венгрии. Там нас всегда отлично поддерживают болельщики, и мы с нетерпением ждём возвращения», — приводит слова Макса пресс-служба команды.