Формула-1, Гран-при Венгрии — 2026: третья практика, онлайн-трансляция
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Сегодня, 25 июля, в Модьороде на трассе «Хунгароринг» пройдёт третья свободная практика 11-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Начало тренировки запланировано на 13:30 мск.
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Свободная практика 3
25 июля 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.939
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.117
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.129
Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки, следить за которой вы сможете, перейдя по нижеприведённой ссылке:
Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Венгрии Формулы-1.
Напомним, в настоящий момент общий зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет гонщик немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли, на счету которого 204 очка. На втором месте Льюис Хэмилтон из «Феррари» (159 баллов). Топ-3 замыкает Джордж Расселл из «Мерседеса» (154 очка).
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