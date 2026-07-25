15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1, Гран-при Венгрии — 2026: квалификация, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Венгрии — 2026: квалификация, онлайн-трансляция
Комментарии

Сегодня, 25 июля, в Модьороде на стационарной трассе «Хунгароринг» состоится квалификация 11-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Начало квалификационной сессии запланировано на 17:00 мск.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации, следить за которой вы сможете, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1.

Напомним, в настоящий момент общий зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет гонщик немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли, на счету которого 204 очка. На втором месте Льюис Хэмилтон из «Феррари» (159 баллов). Топ-3 замыкает Джордж Расселл из «Мерседеса» (154 очка).

Сейчас читают:
В «Мерседесе» заговор против Расселла? Почему у одного из фаворитов Ф-1 вечные проблемы
В «Мерседесе» заговор против Расселла? Почему у одного из фаворитов Ф-1 вечные проблемы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android