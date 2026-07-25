Формула-1, Гран-при Венгрии — 2026: квалификация, онлайн-трансляция

Сегодня, 25 июля, в Модьороде на стационарной трассе «Хунгароринг» состоится квалификация 11-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Начало квалификационной сессии запланировано на 17:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации, следить за которой вы сможете, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1.

Напомним, в настоящий момент общий зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет гонщик немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли, на счету которого 204 очка. На втором месте Льюис Хэмилтон из «Феррари» (159 баллов). Топ-3 замыкает Джордж Расселл из «Мерседеса» (154 очка).