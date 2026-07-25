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Формула-1, Гран-при Венгрии — 2026: во сколько начало, где смотреть прямой эфир

Формула-1, Гран-при Венгрии — 2026: во сколько начало, где смотреть прямой эфир
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В воскресенье, 26 июля, состоится гонка 11-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Старт заезда запланирован на 16:00 мск. Гонку можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports, а также на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии трансляцию будет вести Setanta Sports. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, следить за которой можно по ссылке ниже.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Венгрии Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

После 11 этапов лидирует в чемпионате пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, на счету которого 204 очка. Его ближайшим преследователем является Льюис Хэмилтон из «Феррари» (159 баллов). Топ-3 замыкает напарник Антонелли Джордж Расселл (154).

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