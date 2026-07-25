Формула-1, Гран-при Венгрии — 2026: во сколько начало, где смотреть прямой эфир

В воскресенье, 26 июля, состоится гонка 11-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Старт заезда запланирован на 16:00 мск. Гонку можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports, а также на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии трансляцию будет вести Setanta Sports. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, следить за которой можно по ссылке ниже.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Венгрии Формулы-1.

После 11 этапов лидирует в чемпионате пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, на счету которого 204 очка. Его ближайшим преследователем является Льюис Хэмилтон из «Феррари» (159 баллов). Топ-3 замыкает напарник Антонелли Джордж Расселл (154).