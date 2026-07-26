Формула-1, Гран-при Венгрии — 2026: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:50 мск

В воскресенье, 26 июля, на венгерской трассе «Хунгароринг» в Модьороде состоится гонка 11-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Старт заезда запланирован на 16:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:55 мск. Следить за гонкой можно будет по ссылке ниже или в Матч-центре.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Венгрии Формулы-1.

После 11 этапов лидирует в чемпионате пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, на счету которого 204 очка. Его ближайшим преследователем является Льюис Хэмилтон из «Феррари» (159 баллов). Топ-3 замыкает напарник Антонелли Джордж Расселл (154).