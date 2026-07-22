«Уильямс» организует турне по ЮАР с Албоном после Гран-при Венгрии

Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила, что пилот Алекс Албон посетит Южно-Африканскую Республику после Гран-при Венгрии. Визит завершит месячное турне команды по стране, организованное совместно с партнёром Super Group.

В рамках проекта шоу-кар «Уильямса» FW48 был представлен в торговых центрах Кейптауна, Дурбана и Йоханнесбурга. По словам представителей команды, инициатива направлена на то, чтобы сделать Формулу-1 ближе к болельщикам, поскольку лишь около 1% поклонников чемпионата могут посетить Гран-при лично.

ЮАР не принимает этапы Формулы-1 с 1993 года, когда на трассе «Кьялами» победу одержал Ален Прост за рулём «Уильямса» FW15C. Албон станет первым действующим пилотом «Уильямса», который официально посетит страну после того этапа.

«Я всегда хотел побывать в Южной Африке. Это прекрасная страна, а местные болельщики — одни из самых преданных в автоспорте. Возможность привозить Формулу-1 к поклонникам и делать что-то по-новому — именно то, чем славится команда «Уильямс». Невероятно стать первым пилотом «Уильямса», приехавшим сюда после победы Алена Проста в 1993 году. Я бы очень хотел однажды увидеть возвращение гонки Формулы-1 в Африку», — приводит слова Албона пресс-служба команды.