Гонщик Том Коронел: Макс Ферстаппен на 100% останется в «Ред Булл»

Нидерландский гонщик Том Коронел выразил полную уверенность в том, что четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен продолжит выступления за «Ред Булл» и в следующем сезоне.

«Он останется. На 100%. Эта команда создана именно для него», — приводит слова Коронела издание GPFans.

Ранее в паддоке ходили слухи о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл» в «Макларен» или «Мерседес», чему способствовал пункт о выходе в контракте нидерландца и неудачный сезон, в котором он занимает седьмое место в личном зачёте. Впрочем, Коронел отметил, что «Ред Булл» может вернуться в борьбу после летнего перерыва.

«Для «Ред Булл» вполне типично возвращаться после летнего перерыва с новыми силами. Мы уже видели это в прошлом году: команда отставала на 100 очков, а в итоге не хватило всего двух очков до чемпионского титула», — добавил комментатор.