«Мерседес» представит специальную юбилейную ливрею для автомобиля безопасности в Венгрии

В предстоящий уикенд на Гран-при Венгрии компания Mercedes-AMG отметит 30-летие с момента первого появления её автомобилей в роли официальных машин безопасности Формулы-1. По этому случаю на трассу выйдет болид Mercedes-AMG GT Black Series в специальной юбилейной ливрее.

«Знаете ли вы, что Mercedes-AMG GT Black Series стал первым автомобилем безопасности ФИА Формула-1 от «Мерседеса» без традиционной световой панели на крыше? Вместо неё сигнальные огни были интегрированы в верхнюю часть лобового стекла и заднее антикрыло. Листайте, чтобы узнать больше об этих технических решениях», — написала пресс-служба компании.

Фото: Официальный аккаунт Mercedes

Фото: Официальный аккаунт Mercedes

Фото: Официальный аккаунт Mercedes

Стоит напомнить, что в текущем сезоне Mercedes-AMG вновь стала единственным поставщиком машин безопасности и медицинской помощи в Формуле-1, а Бернд Майлендер, управляющий автомобилем с 2000 года, в прошлом году отметил свой 500-й Гран-при в этой роли.