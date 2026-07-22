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Вольф — об интересе «Феррари» к Антонелли: они должны были сделать это 6-7 лет назад

Вольф — об интересе «Феррари» к Антонелли: они должны были сделать это 6-7 лет назад
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слухи об интересе «Феррари» к лидеру чемпионата Формулы-1 Андреа Кими Антонелли. По словам австрийца, итальянская команда слишком поздно обратила внимание на своего соотечественника, который с детства является частью молодёжной программы «Мерседеса».

«Мы в курсе. Но Кими является гонщиком «Мерседеса» с 11 лет. «Феррари» следовало сделать это шесть или семь лет назад, а не осознавать только сейчас, что у них есть хороший итальянский пилот. Конечно, они сделают всё возможное, чтобы заполучить итальянского гонщика», — приводит слова Вольфа издание GPblog.

После победы на Гран-при Бельгии Антонелли увеличил своё преимущество в личном зачёте чемпионата до 45 очков над пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном. Третье место занимает ещё один представитель «Мерседеса» Джордж Расселл, уступающий лидеру 50 очков.

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