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Paramount готовит сиквел «Дней грома» с Томом Крузом в главной роли

Paramount готовит сиквел «Дней грома» с Томом Крузом в главной роли
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Киностудия Paramount официально запускает в производство сиквел культовой гоночной драмы «Дни грома» с Томом Крузом в главной роли.

Режиссёром фильма назначен Джонатан Ливайн, известный по работам «Полный расколбас», «Тепло наших тел» и «Соседи. На тропе войны». Круз также выступит продюсером вместе с Джерри Брукхаймером, который продюсировал оригинальный фильм 1990 года. Картина станет следующим проектом Круза после выхода «Миссия невыполнима: Финальная расплата — Часть 2» (2025).

Сценарий для сиквела написал Уилл Стэйплс, работавший над видеоигрой Call of Duty: Modern Warfare 3 и фильмом «Без жалости» с Майклом Б. Джорданом. Сюжет новой части пока держится в секрете.

Оригинальный фильм «Дни грома» 1990 года снимал Тони Скотт (режиссёр первого «Топ Гана»). В фильме Круз сыграл гонщика NASCAR Коула Трикла, который борется за победу в Daytona 500. В картине также снимались Роберт Дювалл, Николь Кидман, Кэри Элвис и Рэнди Куэйд.

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