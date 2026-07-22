Баттон — о первой победе за «Хонду» в Ф-1: никогда не видел, чтобы столько мужчин плакали

Чемпион мира 2009 года и амбассадор «Астон Мартин» Дженсон Баттон вспомнил свою первую победу в Формуле-1 на Гран-при Венгрии 2006 года. По словам британца, та гонка стала важным моментом не только для него, но и для «Хонды», а эмоции японской команды были невероятными.

«Знаете, люди говорят, что, когда ты лидируешь в своей первой гонке, время будто останавливается. Ты слушаешь, не возникла ли какая-то проблема. Но для меня это было невероятно. Я хотел, чтобы этот момент длился вечно. Осознание того, что ты лидируешь и сейчас одержишь свою первую победу, было чем-то особенным.

То, как японцы относятся к работе, — это нечто выдающееся. Они готовы работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю, чтобы решить любую проблему, независимо от её масштаба. В итоге это приносит не только результат, но и огромное количество эмоций, потому что они вкладывают всю свою жизнь в то, чтобы показать максимум, добиться лучшего от себя и от команды, с которой работают.

Поэтому эмоции в такие моменты очень искренние. Когда я пересёк финишную черту в Венгрии и мы вместе одержали нашу первую победу, я никогда не видел, чтобы столько взрослых мужчин плакали. Это был невероятно эмоциональный момент», — приводит слова Баттона пресс-служба «Хонды».