Штайнер — о поражениях Расселла: Норрис не жаловался каждый раз, когда уступал Пиастри

Исполнительный директор команды MotoGP «Тек 3» Гюнтер Штайнер после Гран-при Бельгии раскритиковал пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла за его реакцию на проигрыши напарнику Андреа Кими Антонелли.

«Понимаете, у него сейчас ничего не складывается, это очевидно. Но в большинстве случаев проблема заключается в нём самом — он не может смириться с тем, что его напарник выступает хорошо. Когда у тебя самого не получается, вместо того чтобы искать решение, ты начинаешь искать оправдания, почему не показываешь результат. А это путь по нисходящей спирали.

Вместо того чтобы сказать: «Хорошо, двигатель работает не лучшим образом, значит, мне нужно ехать по-другому, нужно что-то изменить», он говорит: «Двигатель недостаточно хорош, поэтому я ничего не могу сделать — виноват кто-то другой». Складывается впечатление, что пока у него есть оправдание, его это устраивает. Иногда нужно признать: «Да, сегодня я недостаточно быстр, значит, буду работать над этим». Взять хотя бы прошлый год. Ландо Норрис не жаловался каждый раз, когда уступал Оскару Пиастри. Он просто продолжал делать свою работу и в итоге вернулся на тот уровень, на котором хотел быть.

Мне кажется, это единственный способ выбраться из такой ситуации. Как только начинаешь искать оправдания и причины… Потому что если ты нашёл причину, а на самом деле её не существует, то как ты сможешь стать лучше? Тебе кажется, что ты прогрессируешь, но это не так, ведь изначально никакой проблемы не было.

Что касается разговоров о двигателе и мощности, да, всё было не идеально. Но, думаю, если сесть за руль любой из нынешних машин, будут моменты, когда силовая установка не выдаёт полную мощность. В этой технологии по-прежнему остаётся очень много неизвестных», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.