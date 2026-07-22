Башмаков: новый регламент Формулы-1 играет на руку Антонелли в борьбе с Расселлом

Комментатор Владимир Башмаков высказался о проблемах Джорджа Расселла на фоне напарника Андреа Кими Антонелли. По его мнению, новый регламент и схожесть машин Ф-1 с болидами младших серий дают итальянцу преимущество над британцем.

«И, кстати, комментируя Формулу-2 в минувшие выходные, я вспомнил, что ещё зимой многие пилоты говорили: по балансу, управляемости и ощущениям машины нового поколения Формулы-1 будут ближе к болиду Формулы-2. Тогда некоторые журналисты неправильно это интерпретировали, и я старался развеять миф о том, что новые машины якобы станут такими же медленными, как в Ф-2. Речь ведь шла совсем не об этом — они по-прежнему быстрее примерно на 10-11 секунд с круга. Смысл был именно в характере поведения машины.

Для молодых пилотов это может стать серьёзным преимуществом. Тот же Кими Антонелли за последние годы постоянно пересаживался из одной категории в другую: Формула-4, Формула-3, Формула-2, а теперь Формула-1. Он привык быстро адаптироваться к новым машинам и менять стиль пилотирования. В отличие от гонщиков, которые уже много лет выступают в Формуле-1 и полностью подстроили свои навыки и мышечную память под болиды предыдущего поколения с граунд-эффектом.

Поэтому привычка регулярно менять технику в первые месяцы действия нового регламента может сыграть молодым пилотам на руку. А то, что по своему балансу эти машины действительно оказались ближе к юниорским сериям, потенциально даёт Антонелли дополнительное преимущество — возможно, даже большее, чем Джорджу Расселлу. Да, Расселл тоже прошёл через Формулу-2, но с тех пор уже полностью перестроился под особенности современной Формулы-1.

Всё это может работать в пользу Антонелли. Судя по всему, нынешняя машина и сам регламент ему действительно подходят: он хорошо чувствует автомобиль, быстро адаптировался и понимает, как нужно ехать, чтобы максимально эффективно распределять энергию по ходу круга.

Если Расселл не сможет прибавить в этом компоненте, то во второй половине сезона ему будет всё сложнее бороться с напарником. В таком случае рассчитывать на преимущество он сможет разве что тогда, когда у Кими будут возникать технические проблемы», — рассказал Башмаков в видео для своего YouTube-канала.