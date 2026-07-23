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Колтон Херта заменит Валттери Боттаса в первой тренировке Гран-при Венгрии

Колтон Херта заменит Валттери Боттаса в первой тренировке Гран-при Венгрии
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Тест-пилот «Кадиллака» Колтон Херта примет участие в первой свободной практике Гран-при Венгрии, заменив за рулём Валттери Боттаса. Для американца это станет вторым появлением в официальной сессии Формулы-1 в нынешнем сезоне.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Свободная практика 1
24 июля 2026, пятница. 14:30 МСК
Не началось

Херта совмещает обязанности тест-пилота «Кадиллака» с дебютным сезоном в Формуле-2. В июне он уже выступил в первой тренировке Гран-при Испании, а всего в 2026 году должен провести четыре пятничные сессии в составе американской команды.

«Очень рад получить ещё одну возможность выступить в первой тренировке. Это хороший шанс набраться опыта, но главная цель — помочь команде в работе над развитием машины. С момента моего последнего выезда прошло шесть недель, и за это время автомобиль заметно изменился. Моя задача — помочь боевым пилотам максимально успешно провести Гран-при Венгрии, а также предоставить обратную связь, которая будет полезна команде в долгосрочной перспективе и станет хорошей базой для моих будущих сессий», — приводит слова Херты пресс-служба «Кадиллака».

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