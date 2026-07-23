Пьер Гасли: «Рейсинг Буллз» и «Ауди» — ориентир для средней группы

Пилот «Альпин» Пьер Гасли признал, что команда уступает главным соперникам в борьбе за лидерство в средней группе Формулы-1. По словам француза, после Гран-при Бельгии именно «Рейсинг Буллз» и «Ауди» стали ориентиром для остальных команд.

«Да, я думаю, что в квалификации они были впереди нас на мили. Не знаю, что именно произошло с ними в гонке, потому что там они выглядели немного иначе. Лиам [Лоусон], кажется, выступал с другой спецификацией машины. Но, на мой взгляд, именно «Рейсинг Буллз» и «Ауди» сейчас являются ориентиром, и нам нужно продолжать работать, если мы хотим сохранить борьбу с ними», — приводит слова Гасли издание Crash.net.