В «Хонде» рассчитывают на прогресс «Астон Мартин» после крупнейшего обновления шасси

Руководитель по трассовым операциям и главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара с оптимизмом оценил перспективы «Астон Мартин» на предстоящем Гран-при Венгрии.

«Главной темой перед Гран-при Венгрии станет, что команда «Астон Мартин» представит обновлённое шасси. Мы тесно сотрудничаем с командой, помогая с интеграцией силовой установки, поэтому первая тренировка будет очень важной для проверки работы всех систем.

«Хунгароринг» меньше зависит от характеристик силовой установки, поэтому можем рассчитывать на более высокую конкурентоспособность, несмотря на то, что двигатель спецификации B здесь использоваться не будет. Кроме того, гонка обычно проходит в жарких условиях, поэтому в начале уикенда нам также предстоит проверить эффективность системы охлаждения», — приводит слова Орихары GPblog.