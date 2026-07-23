«Хороший пилот скажет: «Хватит уже искать чёртовы оправдания». Смедли — о Расселле

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли поделился мнением, как пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу следует реагировать на проблемы с машиной.

«В начале моей карьеры, ещё в конце 1990-х, главной темой всегда были амортизаторы. Постоянно говорили: «Проблема в амортизаторах, нужно менять амортизаторы», в итоге все гонялись за какой-то призрачной неисправностью. Со временем мне это просто надоело. Даже не то чтобы надоело, просто вокруг этого было слишком много ненужной возни.

Иногда нужно просто перейти сразу к сути и сказать: «Послушайте, вот всё, что нам известно. Все проблемы, из-за которых вы считаете, что существует эта призрачная неисправность, на самом деле её нет. Так что давайте теперь сосредоточимся на вас». Думаю, хороший и психологически устойчивый пилот, человек с мышлением чемпиона, способен к этому адаптироваться. Он выслушает это и скажет: «Ладно, хватит уже искать чёртовы оправдания. Давайте просто работать».

И мне кажется, если часть проблемы действительно связана с машиной, Джорджу всё равно нужно сосредоточиться на том, что зависит именно от него. Он должен доверять команде, что она устранит проблемы с машиной. Конечно, это неидеальная ситуация, но ему нужно верить, что команда справится. Джордж не может контролировать, насколько быстро инженеры и технический персонал решат проблему с его машиной. Всё, что остаётся, — доверять, что они это сделают», — сказал Смедли в подкасте High Performance Podcast.