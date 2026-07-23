Расселла не заменят на резервиста в первой практике Гран-при Венгрии

Вице-чемпион Формулы-2 2023 года и резервный пилот «Мерседеса» Фредерик Вести заменит лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли в первой свободной практике Гран-при Венгрии, сообщает Sky Sports.

«С большим нетерпением жду возможности снова сесть за руль W17 и продолжить набирать опыт работы с этой машиной. Это отличная возможность, намерен извлечь из неё максимум», — приводит слова Вести Sky Sports.

Для датчанина это будет второй официальный выезд в рамках гоночного уикенда в нынешнем сезоне. Ранее он уже заменял Антонелли в первой свободной практике Гран-при Испании. Таким образом, итальянский гонщик выполнил норму регламента по участию молодых пилотов в тренировках.

Напомним, согласно регламенту Формулы-1 каждая команда обязана четыре раза за сезон предоставить машину молодому пилоту в первой свободной практике.