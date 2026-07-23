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Бортолето: очки в двух последних гонках стали отличным стимулом для команды

Бортолето: очки в двух последних гонках стали отличным стимулом для команды
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Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето заявил, что два подряд финиша в очковой зоне придали команде дополнительную уверенность перед Гран-при Венгрии.

«Очки, которые заработали в двух последних гонках, стали отличным стимулом для всей команды, хотим развить этот успех. В последние гоночные уикенды добились прогресса, и теперь наша цель — подтвердить его в Венгрии. В прошлом году мне очень понравилось выступать на этой трассе, поэтому с нетерпением жду возвращения сюда. Это последняя гонка перед летним перерывом, было бы здорово завершить первую часть сезона ещё одним отличным результатом для всей команды», — приводит слова Бортолето FormulaPassion.

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