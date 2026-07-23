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Хэмилтон рассказал, насколько сильно ему помог отказ от симулятора «Феррари»

Хэмилтон рассказал, насколько сильно ему помог отказ от симулятора «Феррари»
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Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон объяснил, почему отказался от работы на симуляторе, а также признался, что после этого его результаты заметно улучшились.

На вопрос, пользовался ли он симулятором после Гран-при Канады, Хэмилтон ответил:

«Нет. Насколько это помогло? Очень сильно. Весь прошлый год я пытался с ним работать, но, как уже говорил, в первые годы в «Мерседесе» вообще им не пользовался. По мере того как симулятор продолжали развивать, наступил момент, когда мы просто перестали его использовать.

Работаю с гоночными симуляторами с 1997 года. Они могут быть невероятно мощным и полезным инструментом, но в то же время способны увести в неправильном направлении. Весь прошлый год я особенно сильно это ощущал. Да и в предыдущие годы в «Мерседесе» ситуация была очень похожей. Именно поэтому я перестал пользоваться симулятором. С тех пор мои результаты стали значительно лучше», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

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