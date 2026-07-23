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Никита Мазепин выложил фотографии с резервистом «Хааса» Джеком Дуэном

Никита Мазепин выложил фотографии с резервистом «Хааса» Джеком Дуэном
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Бывший пилот «Хааса» Никита Мазепин опубликовал в социальных сетях фотографии из тренажёрного зала, на которых запечатлён вместе с резервным пилотом «Хааса» Джеком Дуэном. Предположительно, фотографии были сделаны в Сочи.

Фото: Из личного архива Мазепина

Фото: Из личного архива Мазепина

Напомним, Мазепин выступал за «Хаас» в сезоне 2021 года. Однако команда расторгла с ним контракт 5 марта 2022 года. В том же году он оказался под санкциями Европейского союза.

Дуэн, в свою очередь, в начале сезона-2025 провёл шесть Гран-при в составе «Альпин», после чего лишился места боевого пилота и до конца чемпионата исполнял обязанности резервиста. Перед стартом сезона-2026 австралиец перешёл в «Хаас», где стал официальным резервным гонщиком команды.

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