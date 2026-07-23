Алекс Албон проведёт 100-й Гран-при в составе «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Алекс Албон проведёт 100-й Гран-при в составе британской команды. Юбилейным для тайского гонщика станет предстоящий этап Формулы-1 в Венгрии.

Албон выступает за «Уильямс» с сезона 2022 года. За это время он набрал 121 очко, его лучшим результатом является пятое место. Также пилот стал рекордсменом коллектива по количеству стартов в чемпионате мира, на этапе в Барселоне таец обогнал чемпиона мира 1992 года Найджела Мэнселла, который ранее держал рекорд в 95 гонок за британскую команду.

В Венгрии Албон станет первым гонщиком в истории «Уильямса», достигшим отметки в 100 Гран-при в составе команды.