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Крак высказался о большом обновлении «Астон Мартин» на Гран-при Венгрии

Крак высказался о большом обновлении «Астон Мартин» на Гран-при Венгрии
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Руководитель гоночных операций «Астон Мартин» Майк Крак выразил уверенность, что обе машины команды получат новый пакет обновлений уже к старту Гран-при Венгрии.

«Да. Как мы уже говорили на прошлой неделе, продолжаем работать над этим. Вчера гараж был пуст. Сейчас уже нет. Мы делаем всё необходимое, чтобы к завтрашнему утру подготовить обе машины. Уверен, да, завтра машины выступят с полным обновлением. Именно таким был наш план. Мы работали в соответствии с ним, поэтому я практически не сомневаюсь, что всё будет готово.

Что включает в себя пакет? Думаю, Эдриан уже некоторое время назад говорил об этом. Новый пакет представляет собой серьёзное аэродинамическое обновление, а также предусматривает снижение массы машины. Именно в этом заключается его основная идея», — приводит слова Крака RacingNews365.

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