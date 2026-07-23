Комментатор Ф-1: из-за дефицита энергии мы не получили гонок, которых заслуживали

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт выразил обеспокоенность работой новых силовых установок.

«Если говорить серьёзно, в новом регламенте мне очень многое нравится. Считаю, что мы движемся в правильном направлении. А вот насчёт силовых установок уже не так уверен. Чемпионаты выигрываются и проигрываются на самых разных трассах. Вы проектируете машину, строите её и настраиваете так, чтобы она как можно лучше соответствовала особенностям каждого автодрома. Но сейчас складывается впечатление, что силовая установка просто не подходит для всех трасс календаря.

То, что мы увидели в Сильверстоуне и Спа, на классических трассах, где силовые установки вновь стали главным фактором, но совсем не по тем причинам, по которым должны, это не то, что нам нужно. Как болельщик Формулы-1, очень надеюсь, что в следующем году ситуация станет лучше. Искренне надеюсь, изменения, которые будут внесены, действительно помогут. Но сейчас слишком многое связано с дефицитом энергии, из-за этого, на мой взгляд, мы не получили тех гонок, которых заслуживали», — сказал Крофт в подкасте Sky Sports F1 Show.