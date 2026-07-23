The Race: «Мерседес» исправил ошибку с энергией на болидах Расселла и Антонелли

Команда «Мерседес» перед Гран-при Венгрии исправила программную ошибку в системе отдачи энергии гибридной силовой установки, из-за которой Джордж Расселл столкнулся с серьёзной потерей скорости на прямых во время этапа в Бельгии. Об этом сообщает The Race.

Как отмечает источник, проблема была связана с программным обеспечением системы рекуперации энергии. Из-за ошибки оба болида собирали меньше энергии при торможении перед первым поворотом «Ля Сурс», чем предполагалось. После этого часть заряда дополнительно расходовалась на компенсацию задержки отклика турбокомпрессора, поэтому к выходу на прямую «Кеммель» запас энергии оказывался ниже расчётного.

При этом регламент Формулы-1 ограничивает скорость снижения мощности отдачи энергии гибридной системы во время её использования. В результате ни Расселлу, ни Кими Антонелли не получили того прироста мощности, на который рассчитывала команда при активации режима максимальной отдачи.

Отмечается, что на этапе в Венгрии проблем с энергией возникнуть не должно, так как на «Хунгароринге» восполнять энергию проще.