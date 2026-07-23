15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Хонде» опровергли слухи о прибавке мощности двигателя сразу на 50 лошадиных сил

В «Хонде» опровергли слухи о прибавке мощности двигателя сразу на 50 лошадиных сил
Комментарии

Руководитель по трассовым операциям и главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара отреагировал на слухи, что обновлённая силовая установка даст резкий прирост мощности в 50 лошадиных сил. Напомним, новый двигатель предположительно дебютирует в первой гонке после летнего перерыва в Зандворте.

«Мне бы очень хотелось, чтобы мы смогли добиться такой цифры, но это действительно очень большая прибавка. Не могу раскрывать данные о мощности двигателя, но, на мой взгляд, это всего лишь слух. Не думаю, что эта цифра соответствует действительности», — приводит слова Орихары Mundo Deportivo.

На Гран-при Венгрии команда привезла самое масштбаное обновление шасси нынешнего болида.

Материалы по теме
В «Хонде» рассчитывают на прогресс «Астон Мартин» после крупнейшего обновления шасси
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android