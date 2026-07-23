Вольф: «Макларен» с пониманием отнёсся к проблемам «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что отношения с «Маклареном» не стали более напряжёнными. Ранее в британской команде заявляли, что статус команды, которая покупает двигатели, ставит их в невыгодное положение.

«Ухудшились ли отношения между нами? Нет. Наоборот, Андреа [Стелла] и Зак [Браун] очень корректно и с большим пониманием оценили эту ситуацию. В период действия нового регламента команда, которая самостоятельно разрабатывает и силовую установку, и шасси, всегда будет иметь определённое преимущество. Просто потому что разработка шасси с использованием симулятора всегда происходит с некоторой задержкой.

Именно поэтому есть вещи, которым приходится учиться уже на стороне шасси при интеграции силовой установки. Именно об этом они говорили с самого начала и продолжали говорить всё это время. Сейчас идёт своего рода гонка в попытке догнать друг друга. Но полагаю, мы уже подходим к моменту, когда темпы развития и уровень понимания начнут выравниваться. И тогда все команды будут обладать примерно одинаковым пониманием этих вопросов», ー приводит слова Вольфа RacingNews365.